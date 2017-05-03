04 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 04.05.17

04.05.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Выставка «Победный май» заслуженного художника Украины А.Ф. Шорохова (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

* 12:00 Симферополь – Внеочередная сессия Симферопольского городского совета (большой зал, ул. Толстого, 15)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция о возможности трудоустройства школьников, студентов в период летних каникул, практике в детских лагерях и строительстве космодрома «Восточный» с участием начальника отдела содействия трудоустройству КФУ Елены Губановой, замдиректора Крымского центра занятости Анжелики Бурец (ул. Буденного, 24 а)

* 12:00 Красноперекопск – Открытие после реставрации памятника «Братская могила советских воинов» при участии спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова и членов президиума крымского парламента (Красноперекопский район, село Новопавловка)

* 12:00 Симеиз – Торжественное открытие новой площадки Крымской государственной филармонии современного киноконцертного зала «Черноморец» (ул. Советская, 15)

* 13:00 Севастополь – Литературно – музыкальная композиция «К штыку приравняли перо», посвященная поэзии Великой Отечественной войны 1941-1945 гг (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

* 13:00 Симферополь – Вечер-реквием «Война в судьбе моей семьи», посвященный дню Победы в Великой Отечественной войне (читальный зал библиотеки-филиала № 2 им. Жуковского, ул. Ленина, 23)

* 14:00 Симферополь – Муниципальный этап республиканского фестиваля «Крымский вальс-2017» (школа-лицей №3 им. Макаренко, ул. Лермонтова, 14 а)

* 14:00 Симферополь – Литературно-музыкальный вечер памяти «Великая поступь Победы» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Симферополь – Открытие выставки «Гармонь Победы» (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

* 15:00 Алушта – Открытие выставки «Наша весна – наша Победа!» (Музей С.Н. Сергеева-Ценского, ул. Сергеева-Ценского, 5)

* 15:00 Феодосия – Литературно-музыкальная встреча «Военный узор» ко Дню Великой Победы (Феодосийский музей А. Грина, ул. Галерейная, 10)

Крым. Другие новости 03.05.17

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