05 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 05.05.17

05.05.2017, пятница

08:30 Симферополь – Открытие памятного знака «Воинам, павшим в Великой Отечественной войне» (кладбище «Битак», ул. Гурзуфская)

10:00 Симферополь – Торжественное мероприятие и церемония возложения цветов к мемориалу «Место массовых расстрелов советских граждан в годы Великой Отечественной войны в 1941-1944 годах»(ул. Героев Сталинграда/Маршала Жукова)

10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Церемония захоронения останков защитников и освободителей Севастополя на Мемориальном братском кладбище Великой Отечественной войны 1941-1945 гг (6-й км Симферопольского шоссе, мемориальное кладбище пос. Дергачи)

10:00 Ялта – Торжественное открытие памятника Александру Спендиарову (ул. Екатерининская, 3)

10:00 Симферополь – Открытие фотовыставки, посвященной 72-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Помни их подвиг» с участием ветеранов (холл 1 этажа Госсовета Крыма, ул. Карла Маркса, 18) 11:00 Симферополь – Торжественный прием председателем Государственного совета Крыма Владимиром Константиновым ветеранов Великой Отечественной войны (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Открытие выставки «Художники Крыма о Великой Отечественной войне» и презентация одноименной книги» (пл. Ленина)

12:00 Евпатория – Вечер военной поэзии и песни «Победы в сердцах поколений» (библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Братьев Буслаевых, 23)

12:00 Симферополь – Гала-концерт и награждение победителей творческого конкурса «Мы – наследники Победы!» в Республике Крым и Севастополе (Государственный академический музыкальный театр, пр-т. Кирова, 17)

13:30 Севастополь – Мемориальный час, посвящённый празднованию 72-й годовщины Победы советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945гг. и 73-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков (пост № 1, пл. Нахимова)

14:00 Севастополь – Городское торжественное собрание, посвященное празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 73-й годовщины освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков (театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

16:00 Ялта – Открытие филиала Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и церемония подписания соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Советом министров Крыма и ФГБУ «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (пгт. Кореиз, Алупкинское шоссе, 17)

16:00 Евпатория – Заседание общественного совета по вопросам ЖКХ Евпатории (зал заседаний, пр-т. Ленина 2)

16:00 Севастополь – Открытие выставки «Живая память» из фондов музея (музей им. Крошицкого, пр-т. Нахимова, 9)

16:00 Севастополь – Выставка ретро– и спецтехники, полевая кухня, высадка деревьев на Аллее Победы и Славы, гала-концерт творческих коллективов (площадь перед культурно-информационным центром, ул. П.Корчагина, 1)

18:30 Симферополь – Патриотическая акция «Зажги свечу памяти» на Мемориальном комплексе, посвященном жертвам фашистского концлагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной войны на территории совхоза «Красный» (Симферопольский район, с. Мирное, ул. Белова, 44)

Крым. Другие новости 04.05.17

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