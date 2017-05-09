09 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 09.05.17

09.05.2017, вторник

07:30 Феодосия – Возложение цветов и венков к Бую-памятнику Керченско-Феодосийской десантной операции (Военный порт, Феодосийский залив)

08:50 Симферополь – Торжественная церемония возложения цветов на Военном мемориальном кладбище (ул. Старозенитная)

09:00 Феодосия – Шествие «Бессмертного полка» (Площадь перед Феодосийским музеем древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

09:00 Симферополь – Выставка военной техники, вооружения и стрелкового оружия (пл. Ленина)

09:40 Севастополь – Возложение венков и цветов к Мемориалу героической обороны Севастополя (пл. Нахимова)

10:00 Феодосия – Праздничный концерт, посвященный Дню Победы (Привокзальная площадь)

10:00 Симферополь – Военный парад: прохождение торжественным маршем личного состава частей Симферопольского гарнизона и механизированной колонны военной техники (пл. Амет-Хана Султана – пр-т. Кирова – пл. Советская)

10:00 Севастополь – Парад войск. Парад Победителей. Акция «Бессмертный полк» (пл. Нахимова)

10:00 Судак– Торжественное мероприятие «Поклонимся великим тем годам!» (Холм Славы)

10:00 Керчь – Военный парад ко Дню Победы (ул. Кирова)

10:00 Евпатория – Торжественный марш военнослужащих Евпаторийского гарнизона, выставка военной техники «Защитники Родины» и полевая кухня (Театральная площадь)

10:00 Ялта – Торжественный митинг и возложение цветов, историческая реконструкция «Полевой лагерь Красной армии» и концертная программа (Холм Славы)

10:00 Алушта – Торжественное мероприятие к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Победа в сердце каждого живет!» (пл. Советская)

11:00 Евпатория – Концерт, выставки художников и перфоманс театра живых статуй (ул. Дувановская)

11:00 Симферополь – Шествие «Бессмертного полка» (пл. Ленина – пр-т. Кирова – ул. К. Маркса – ул. Павленко – мемориал «Вечный огонь» в парке им. Гагарина)

12:00 Керчь – Праздничный митинг и концертная программа (Пантеон Славы, гора Митридат)

13:00 Керчь – Патриотическая акция «Рекорд Победы» (сквер Мира, площадка перед театром Пушкина)

14:00 Ялта – Торжественное шествие «Бессмертного полка» (г-ца «Ореанда» – памятник Ленину)

14:30 Ялта – Концерт-бал «Вальс Победы» и концертная программа «Песни войны, песни победы» (набережная им. Ленина, сцена возле круглого фонтана)

15:00 Севастополь – Концерт с участием солистов Мариинского театра (Национальный заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

18:00 Симферополь – Праздничный концерт (пл. Ленина)

18:00 Евпатория – Выступление эстрадно-духового оркестра Культурного центра МВД Крыма и артистов евпаторийского отделения Крымской государственной филармонии (Театральная площадь)

18:00 Севастополь – Проект «Рио Рита – радость Победы» (площадь перед театром им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

18:30 Севастополь – Праздничный концерт (пл. Нахимова)

19:00 Ялта – Праздничный концерт народного вокального проекта «Крым. Россия. Навсегда» (набережная им. Ленина, сцена возле круглого фонтана)

21:00 Ялта – Праздничный фейерверк (район 8-го причала, акватория морского порта)

21:00 Феодосия – Праздничный салют в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Феодосийская набережная Десантников)

21:30 Евпатория – Праздничный фейерверк Победы (Театральная площадь)

22:00 Симферополь– Праздничный фейерверк (пл. Ленина)

22:00 Керчь – Салют и фейерверк в честь 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (Генмол)

22:00 Севастополь – Праздничный салют и фейерверк (акватория Севастопольской бухты)

Крым. Другие новости 07.05.17

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