10 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 10.05.17

10.05.2017, среда

09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

12:00 Севастополь – Аппаратное совещание департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя (ул. Ленина, 2)

14:00 Симферополь – Вечер-элегия «Дороги войны – дороги Победы», посвященный 72-й годовщине празднования Дня Победы (Центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. А. Пушкина/А. Невского, ½)

Крым. Другие новости 09.05.17

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