11 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 11.05.17

11.05.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Заседание круглого стола на тему: «Создание ресурсного центра СОНКО, как инструмента взаимодействия и представления интересов некоммерческих организаций города Севастополя» (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Симферополь – Торжественное освящение колоколов Храма Святой Великомученицы Екатерины. В мероприятии примет участие глава Крыма Сергей Аксёнов (ул. 60 лет Октября 16/98)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция о государственном экологическом надзоре в Крыму заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Сергея Компанейцева и заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Ольги Славгородской (ул. Севастопольская, 8)

* 13:00 Симферополь – Презентация англоязычной версии книги спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь» в рамках видеомоста «Москва-Симферополь» (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 34, ул. Ленина, 3)

* 14:30 Севастополь – Шахматный турнир «Салют, Победа!» (Малая академия наук, пр. Ген. Острякова, 163)

* 14:30 Севастополь – Заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, снижения неформальной занятости населения и мониторинга состояния трудовых ресурсов в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 16:00 Севастополь – Торжественный концерт, посвященный 50-летию со дня основания Севастопольской музыкальной школы №8 (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

* 19:00 Ялта – Финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (МДЦ Артек, , пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41)

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