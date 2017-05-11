NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

,

Публикации за 11.05.17

11 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.05.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Заседание круглого стола на тему: «Создание ресурсного центра СОНКО, как инструмента взаимодействия и представления интересов некоммерческих организаций города Севастополя» (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Симферополь – Торжественное освящение колоколов Храма Святой Великомученицы Екатерины. В мероприятии примет участие глава Крыма Сергей Аксёнов (ул. 60 лет Октября 16/98)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция о государственном экологическом надзоре в Крыму заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Сергея Компанейцева и заместителя министра экологии и природных ресурсов республики Ольги Славгородской (ул. Севастопольская, 8)

* 13:00 Симферополь – Презентация англоязычной версии книги спикера Государственного совета Крыма Владимира Константинова «Пройти свой путь» в рамках видеомоста «Москва-Симферополь» (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 34, ул. Ленина, 3)

* 14:30 Севастополь – Шахматный турнир «Салют, Победа!» (Малая академия наук, пр. Ген. Острякова, 163)

* 14:30 Севастополь – Заседание межведомственной комиссии по вопросам погашения задолженности по выплате заработной платы, снижения неформальной занятости населения и мониторинга состояния трудовых ресурсов в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 16:00 Севастополь – Торжественный концерт, посвященный 50-летию со дня основания Севастопольской музыкальной школы №8 (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

* 19:00 Ялта – Финал Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» (МДЦ Артек, , пгт. Гурзуф, ул. Ленинградская, 41)

Крым. Другие новости 10.05.17

В ТОП-10 популярных российских курортов Крым опять уступил Краснодарскому краю. / Подрядчик нарвался на уголовное дело из-за денег, выделенных на безопасность школы в Симферополе. / На Украине Amnesty International призвали освободить задержанных за советскую символику.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter