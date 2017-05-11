12 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 12.05.17

12.05.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:00 Симферополь – Торжественная закладка памятного камня, символизирующего начало строительства федеральной трассы «Таврида». В мероприятии участвуют министр транспорта РФ Максим Соколов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, руководитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор) Роман Старовойт (37 км трассы Симферополь – Керчь)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Сход граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также функционирования местного кладбища (село Флотское)

* 13:30 Симферополь – «День здоровья» (стадион «Локомотив», ул. Пушкина, 46)

* 14:00 Евпатория – Внеочередная 56 сессия Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-т. Ленина,2)

* 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 15:00 Евпатория – Выездное заседание комитета Государственного совета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу(ул. Дм. Ульянова, 70)

* 16:00 Севастополь – Парусная регата на призы начальника Черноморского высшего военно-морского училища им. Нахимова (ул. Владимирского,1а)

* 16:00 Севастополь – Предварительные слушания о состоянии молодежной политики в Севастополе ( каб. 211 филиала МГУ им. Ломоносова, ул. Героев Севастополя, 7)

* 17:00 Севастополь – Общественные слушания проекта генерального плана Севастополя (ул. Корчагина, 1; ул. Ленина, 25; ул. Рабочая, 2)

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