15 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 15.05.17

15.05.2017, понедельник

* 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Симферополь – Вручение музыкальных инструментов одаренным детям из многодетных семей с участием министра культуры Крыма Арины Новосельской и директора Крымской филармонии Олеси Костенко (Камерный зал Крымской филармонии, ул. Пушкина, 3)

* 11:00 Симферополь – Заседание президиума Госсовета Крыма (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

* 14:00 Симферополь – Мероприятие к Международному дню семьи «Нет ничего семьи дороже…» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережная, 29 а)

* 14:00 Севастополь – Отчетная пресс-конференция Международного морского бизнес-форума СИ МБФ (конференц-зал, отель «Best Western, пр-т. Нахимова, 8)

* 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

* 18:00 Севастополь – Отчетный концерт хореографического ансамбля «Калейдоскоп» (театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

* 18:00 Симферополь – Встреча с Ольгой Семёновой «Уроки честности и добра Юлиана Семёнова» (конференц-зал, гостиница «Москва», ул. Киевская 2)

Крым. Другие новости 14.05.17

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