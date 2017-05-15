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Публикации за 16.05.17

16 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.05.2017, вторник

* 09:00 Симферополь – Встреча с участниками факельнойэстафеты «Бег мира» (мемориал «Могила неизвестногосолдата», парк им. Гагарина)

* 09:00 Керчь – Подписание договора о сотрудничестве с делегацией из Дагестана (каб. 101, ул. Кирова, 17)

* 10:00 Севастополь – Пленарное заседание сессииЗаконодательного собрания Севастополя (ул. Ленина, 3)

* 10:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии попроведению конкурсов на замещение вакантныхдолжностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Симферополь – Пресс-конференция директоракрымского «Центр занятости населения СергеяБродовского, руководителя региональной организацииРоссийских студенческих отрядов ВладимираКайданского, директора Регионального центрасодействия трудоустройства и развития карьерыстудентов и выпускников КФУ Елены Губановой о вопросах трудоустройства молодежи (ул. Буденного, 24 а)

* 10:00 Симферополь – Заседание Совета министровКрыма (зал заседаний, пр-т. Кирова, 13. Прямуютрансляцию будет осуществлять ТК «ПервыйКрымский»)

* 12:00 Симферополь – Заседание комитетаГосударственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 12:00 Севастополь – Рабочее совещание на тему: «Проблемные вопросы реализации мероприятийфедеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и городаСевастополя до 2020 года» (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 12:00 Симферополе – Пресс-конференция крымскихлидеров партии «Справедливая Россия» ВикторииБилан и Михаила Воропаева о жалобах граждан и позиции справоросов по ключевым вопросам (ул. Буденного, 24 а)

* 13:00 Симферополь – Видеомост «Туризм в России: итоги майских праздников и прогноз на летний сезон» с участием министра курортов и туризма Крыма СергеяСтрельбикого и главы Ростуризма Олега Сафонова (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии попроведению конкурсов на замещение вакантныхдолжностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 14:00 Симферополь – Рабочая встреча и подписаниемеморандума о сотрудничестве между организациеймалого и среднего предпринимательства «НоваяФормация» и австрийской компанией Milan automobile GMBH (конференц-зал гостиницы «Москва», ул. Киевская, 2)

* 15:00 Севастополь – Литературно – музыкальный вечер»О добре, любви, доверии» (центральная городскаядетская библиотека им. Гайдара, ул. Ленина, 76)

* 15:00 Симферополь – Заседание комитетаГосударственного совета Крыма по образованию, науке, молодежной политике и спорту (каб. 429, ул. КарлаМаркса, 18)

* 16:00 Симферополь – Заседание «круглого стола» Общественной палаты Крыма на тему «Патриотическоевоспитание студентов высших учебных заведенийКрыма в процессе преподавания истории России» (каб. 322, ул. К.Маркса, 18)

* 16:00 Керчь – Концерт фольклорного коллектива(большой зал, ул. Свердлова, 6,)

* 17:00 Севастополь – Заседание консультативно-совещательного органа – Совета по вопросаммежнациональных отношений при губернатореСевастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

Крым. Другие новости 15.05.17

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