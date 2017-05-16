17 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 17.05.17

17.05.2017, среда

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 11:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии Законодательного собрания Севастополя по бюджету (каб. 13, ул. Ленина, 3).

* 12:00 Севастополь – Пресс-конференция сообщества Sevtour Business в рамках предстоящего с 18 по 22 мая в Севастополе и Крыму блог-тура с участием московских блогеров и тревел-журналистов, крымских и севастопольских поставщиков туристических услуг (конференц-зал, ул. Кулакова 58)

* 13:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаила Евраева о работе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ул. Севастопольская, 8)

* 13:00 Евпатория – Вечер-реквием «Без вины виноватые» (библиотека им. И.Сельвинского,

* 15:00 Севастополь – Заседание координационного совета при правительстве Севастополя по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 16:00 Севастополь – Открытие выставки «Синестезия: там, где ярко...» (музей им. Крошицкого, пр-т. Нахимова, 9)

Крым. Другие новости 16.05.17

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