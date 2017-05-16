NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

,

Публикации за 17.05.17

17 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.05.2017, среда

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 11:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии Законодательного собрания Севастополя по бюджету (каб. 13, ул. Ленина, 3).

* 12:00 Севастополь – Пресс-конференция сообщества Sevtour Business в рамках предстоящего с 18 по 22 мая в Севастополе и Крыму блог-тура с участием московских блогеров и тревел-журналистов, крымских и севастопольских поставщиков туристических услуг (конференц-зал, ул. Кулакова 58)

* 13:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» заместителя министра связи и массовых коммуникаций РФ Михаила Евраева о работе государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ул. Севастопольская, 8)

* 13:00 Евпатория – Вечер-реквием «Без вины виноватые» (библиотека им. И.Сельвинского,

* 15:00 Севастополь – Заседание координационного совета при правительстве Севастополя по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 16:00 Севастополь – Открытие выставки «Синестезия: там, где ярко...» (музей им. Крошицкого, пр-т. Нахимова, 9)

Крым. Другие новости 16.05.17

Отдых – это лишнее: в КФУ не предусмотрено оздоровление студентов, а педагогам мешает бюрократия. / На Украине законодательно запретили георгиевскую ленточку. / Минобраз Крыма готовится к нашествию детей в несанкционированные лагеря.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter