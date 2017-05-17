18 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 18.05.17

18.05.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:00 Симферополь – Возложение цветов к памятному знаку на бульваре им. Ленина (Привокзальная площадь)

* 09:00 Судак – Возложение цветов к памятнику жертвам депортации из Крыма 1944 года (ул. Ленина)

* 09:00 Евпатория – Памятное мероприятие и возложение цветов к памятнику жертвам депортации (сквер у железнодорожного вокзала)

* 09:30 Симферополь – Возложение цветов к мемориалу, посвященному жертвам депортации, у границ Ботанического сада Крымского федерального университета (пр-т. Вернадского)

* 09:30 Симферополь – Пресс-конференция зампредседателя комитета Госдумы по делам национальностей Руслана Бальбека, вице-спикера Госсовета Крыма Ремзи Ильясова, главы Госкомнаца Заура Смирнова, приуроченная к Дню всекрымской памяти с презентацией справочника исторических названий населенных пунктов Крыма (ул. Севастопольская, 8)

* 10:00 Симферополь – Возложение цветов к мемориальному комплексу «Возрождение» в Крымском инженерно-педагогическом университете (пер. Учебный, 8)

* 10:00 Феодосия – Траурное собрание ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма с участием руководства города, духовенства, представителей национальных общин (Дом офицеров флота, ул. Куйбышева, 21)

* 10:00 Ялта – Траурное мероприятие с молебном и возложением цветов к памятнику жертвам депортации (сквер им. Калинина)

* 10:00 Керчь – Возложение цветов к памятному знаку «Против насилия и жестокости» (сквер у железнодорожного вокзала)

* 11:00 Севастополь – Заседание координационного совета при правительстве Севастополя по предотвращению распространения ВИЧ – инфекции, туберкулеза и других социально-значимых заболеваний (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция о профилактике инфекционных заболеваний в период активности клещей. Участвуют биолог отдела особо опасных инфекций управления Роспотребнадзора Николай Товпинец, старший преподаватель кафедры и зоологии Таврической академии КФУ Владимир Кучеренко, заведующий кафедрой инфекционных болезней Медакадемии КФУ Искандер Каримов (ул. Буденного, 24 а)

* 11:00 Евпатория – Тематическая экскурсия с посещением экспозиции, посвященной депортации крымско-татарского народа (комплекс «Текие дервишей», ул. Караева,18)

* 11:00 Севастополь – Памятное мероприятие, посвященное 73-й годовщине депортации по национальному признаку отдельных категорий граждан из Крыма и Севастополя (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

* 12:00 Бахчисарай – Концерт-реквием, приуроченный ко Дню памяти жертв депортации народов Крыма, и возложение цветов. В мероприятии принимает участие глава Крыма Сергей Аксёнов (железнодорожная ст. «Сирень», Бахчисарайский район)

* 13:00 Севастополь – Возложение цветов к обелиску жертвам депортации (ул. Вокзальная, 1)

Крым. Другие новости 17.05.17

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