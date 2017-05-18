19 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 19.05.17

19.05.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:00 Севастополь – Праздничные мероприятия «Будущее Севастополя – в наших руках» (ул. Ленина, пл. Нахимова, Приморский бульвар)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 10:00 Евпатория – Городская ярмарка вакансий (пансионат «Планета», пр-т. Ленина, 73/29)

* 10:00 Керчь – Подписание договора о сотрудничестве с делегацией из Владикавказа (каб.101, ул. Кирова 17)

* 10:30 Севастополь – Концертная программа творческих коллективов, посвященная Дню детских организаций (площадь перед Дворцом детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

* 10:45 Керчь – Открытие аллеи городов – побратимов (ул. Кирова 17)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция, посвященная правилам вступительной кампании – 2017 в Крыму (ул. Буденного, 24 а)

* 11:00 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым» (малый зал, ул. Толстого, 15)

* 12:00 Симферополь – Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест (пл. Ленина)

* 12:00 Керчь – Открытие памятного знака «65-го отдельного железнодорожного батальона 36-й отдельной железнодорожной бригады» (п. Аджимушкай)

* 12:00 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению проекта муниципального правового акта «Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым за 2016 год» (малый зал, ул. Толстого, 15)

* 15:00 Севастополь – Турнир по скалолазанию, посвященный Дню детства и юности (ул. Аллы Оношко, 48 а)

* 15:00 Севастополь – Совещание по реализации программы некоммерческого лизинга городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном топливе, а также наземного электрического транспорта на территории Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 16:00 Симферополь – Пресс-конференция на тему: «Крым глазами американских граждан: ожидания и реальность», с участием главы Центра гражданских инициатив (США) Шэрона Теннисона и почетного консула России в Денвере Деборы Палмиери (ул. Севастопольская, 8)

* 16:30 Симферополь – Торжественная встреча 1-миллионного пассажира (аэропорт «Симферополь»)

* 17:00 Севастополь – Познавательный час «Взвейтесь кострами синие ночи…» (площадь культурно-информационного центра, ул. П. Корчагина, 1)

* 17:00 Севастополь – Отчетный концерт коллективов Дворца детства и юношеского творчества (пр-т. Нахимова, 4)

* 18:00 Феодосия – Акция «Ночь музеев» в музее Марины и Анастасии Цветаевых (бул. Коробкова, 13)

* 19:00 Севастополь – Праздничная программа «Под парусом детства» (Балаклава, пл. 1 Мая)

Крым. Другие новости 18.05.17

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