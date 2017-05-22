NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Крым

Анонсы событий,

■■■■■■■■■

,

Публикации за 22.05.17

22 мая ожидаются следующие события – Крым

22 мая ожидаются следующие события – Крым

22.05.2017, понедельник

  • 11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь– Минск-Сухум» в преддверии грандиозного финала международного детского вокального конкурса телеканала НТВ «Ты супер!», который состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 мая (ул. Севастопольская, 8)
  • 14:30 Симферополь– Заседание комитета Государственного совета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)
  • 16:00 Симферополь– Заседание комитета Государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)
  • 16:00 Судак – Обсуждение дизайн-проектов территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе Судак на 2017 год» (каб. 307, ул. Ленина, 85 а)
  • 17:00 Алушта – Публичные слушания по проекту муниципальной программы «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016 – 2018 годы» в новой редакции (малый зал, пл. Советская, 1)

Крым. Другие новости 21.05.17

Украина снова собирается ввести визовый режим с Россией. / Каждый сотый житель Крыма заражен ВИЧ. / Россия чуть не упустила «бронзу» хоккейного чемпионата мира.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Крымская редакция. Телефон: +7 (978) 933-8256.
E-mail: ndnews-rk (енотовидная собака) mail.ru
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
Вакансии
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter