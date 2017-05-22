22 мая ожидаются следующие события – Крым

Публикации за 22.05.17

22.05.2017, понедельник

11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь– Минск-Сухум» в преддверии грандиозного финала международного детского вокального конкурса телеканала НТВ «Ты супер!», который состоится в Государственном Кремлевском Дворце 26 мая (ул. Севастопольская, 8)

14:30 Симферополь– Заседание комитета Государственного совета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

16:00 Симферополь– Заседание комитета Государственного совета Крыма по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

16:00 Судак – Обсуждение дизайн-проектов территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской среды в городском округе Судак на 2017 год» (каб. 307, ул. Ленина, 85 а)

17:00 Алушта – Публичные слушания по проекту муниципальной программы «Развитие капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования городской округ Алушта на 2016 – 2018 годы» в новой редакции (малый зал, пл. Советская, 1)

Крым. Другие новости 21.05.17

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