23 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 23.05.17

23.05.2017, вторник

10:00 Севастополь – Рабочее совещание по проблемным вопросам реализации ФЦП развития Крыма и Севастополя до 2020 года (большой зал, ул. Ленина, 2)

11:00 Симферополь – Семинар по сельскому туризму (ул. Киевская, 150)

11:00 Симферополь – Обучающий семинар в режиме видеоконференции по вопросам проведения Всероссийского конкурса «Моя земля – Россия» (ул. Киевская, 81)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» гендиректора ВЦИОМ Валерия Федорова и исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе на тему: «Лето-2017: планы россиян на отдых» (ул. Севастопольская, 8)

12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева, первого замглавы Александра Овдиенко и главного архитектора Симферополя Ирины Ивановой о подготовке столицы ко Дню города и работе по улучшению туристической привлекательности (ул. Севастопольская, 8)

13:30 Севастополь – Акция «Мир без наркотиков» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

14:00 Симферополь – Пресс-конференция президента Союза спелеологов России, старшего преподавателя кафедры землеведения и неоморфологии геофака Таврической академии КФ Геннадия Самохина (ул. Буденного, 24 а)

14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

14:00 Севастополь – Закрытие выставки детских рисунков, посвященных 72-й годовщине окончания Великой Отечественной войны. Участие принимает председатель Законодательного собрания Севастополя Екатерина Алтабаева (каб.13, ул. Ленина, 3)

14:30 Севастополь – Общегородская Ярмарка вакансий общественных, временных и сезонных работ «Приходите, есть работа!» (ул. Руднева, 40)

14:30 Севастополь – Заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих (ул. Ленина, 2)

15:00 Симферополь – Телемост «Симферополь – Москва» ко Дню славянской письменности и культуры, в преддверии старта международного фестиваля «Великое русское слово». (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

15:00 Севастополь – Открытие выставки «Русская Православная Церковь и Дом Романовых после Революции 1917 года (1917-2017)» (Государственный музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

15:00 Севастополь – Личный прием граждан врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым (каб. 102, ул. Ленина, 2)

16:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по законодательству (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

16:30 Севастополь – Заседание рабочей группы по формированию проекта государственной программы «Доступная среда» на 2018 год (ул. Ленина, 2)

17:00 Феодосия – Публичные слушания по исполнению бюджета за 2016 год (Дом культуры, пр-т. Айвазовского, 7)

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