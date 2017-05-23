24 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 24.05.17

24.05.2017, среда

* 09:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 34, ул. Ленина, 3)

* 09:30 Симферополь – Открытие выставки муниципального образования городской округ Алушта «Быль, созданная легендой. От Алустона до Алушты» (холл 1-го этажа, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Симферополь – Заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Севастополь – Совместное с ФНС совещание по вопросу нового порядка применения контрольно-кассовой техники (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 10:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 11:00 Коктебель – Открытие XX Волошинских чтений (Дом-музей Волошина, ул. Морская, 43)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция о крымском открытом фестивале документального кино «КрымДокЪ» . Участвуют замминистра культуры Крыма Исмет Заатов, директор «Крымского киномедиацентра» Светлана Косарич, режиссер документального кино Евгений Голынкин (Москва), PR-директор кинокомпании «Мастер-фильм» Виктория Осипова (Москва) (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 11:00 Симферополь – Круглый стол в формате видеомоста «Москва – МДЦ «Артек» – Симферополь» на тему: «Активный детский туризм летом: проблемы, тенденции, качество» (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Севастополь – Круглый стол по обсуждению вопросов, связанных с применением постановления правительства Севастополя от 20.04.2017 №329-ПП (НТО) (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 12:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по межнациональным отношениям (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

* 13:00 Симферополь – Пресс – конференция генерального директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной о работе заповедника в курортный сезон (ул. Севастопольская, 8)

* 13:00 Симферополь – Всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры (пл. Ленина)

* 14:00 Евпатория – Уличная программа ко Дню славянской письменности и культуры «И слова звук – связующая нить…» (центральная городская библиотека им. Пушкина, проезд А.Ахматовой, 23)

* 14:00 Симферополь – Вечер-посвящение «Живое слово мудрости» ко Дню славянской письменности и культуры (центральная городская библиотека им. Пушкина, ул. А. Пушкина/А. Невского, ½)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб.12, ул. Ленина, 3)

* 15:30 Севастополь – Литературный салон «Херсонесская лира» ко Дню славянской письменности и культуры (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

* 17:00 Симферополь – Общекрымское родительское собрание под руководством министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 17:00 Севастополь – Заседание Совета по вопросам межнациональных отношений при губернаторе Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 18:00 Севастополь – Творческая встреча и поэтическая программа с участием народного артиста России Александра Панкратова-Черного (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

Крым. Другие новости 23.05.17

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