25 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 25.05.17

25.05.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:00 Симферополь – Глава Крыма Сергей Аксёнов посетит «Последний звонок» в специальной школе-интернате №2 (ул. И. Федько, 4/29)

* 10:00 Феодосия – Открытие Всероссийской междисциплинарной научно-практической конференции «IV Феодосийские научные чтения» (Феодосийский музей Древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 11:00 Ялта – Открытие научно-практической конференции «Романовы и Крым. Научные чтения в Ливадии» (Ливадийский дворец-музей, пгт Ливадия, ул. Батурина, 44 а)

* 11:00 Керчь – Заседание сессии Керченского городского совета (каб. 101 ул. Кирова, 17)

* 11:00 Севастополь – «Библиопикник» – мероприятие, посвященное Всероссийскому дню библиотек (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

* 12:00 Симферополь – Мультимедийная пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Симферополь» директора Гидрометцентра России Романа Вильфанда о погоде в первой половине лета (ул. Севастопольская, 8)

* 12:30 Феодосия – Открытие выставки археологических находок «Тайны крымской земли» (Феодосийский музей Древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Симферополь – Совещание на тему «Развитие торговой отрасли на Крымском полуострове» под председательством статс-секретаря – заместителя министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктора Евтухова. (vip-зал Совета министров Крыма, пр-т. Кирова, 13)

* 15:00 Симферополь – Публичные слушания по обсуждению вопросов о предоставлении разрешений на использование земельных участков, на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (малый зал, ул. Толстого, 15)

* 16:00 Севастополь – Клиническая конференция «Трудный диагноз в педиатрии» совместно со специалистами ГБУЗС города Москвы «Морозовская детская клиническая больница» (городская больница № 5, Острякова 211-а)

* 17:00 Евпатория – Открытие выставки «Время театра» (галерея актуального искусства «theHARASHO», ул. Бартенева, 1-5)

* 19:00 Алушта – Конференция ТОС «с. Солнечногорское» (сельский клуб с. Солнечногорское, ул. Коцюбинского, 3)

Крым. Другие новости 24.05.17

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