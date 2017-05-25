26 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 26.05.17

26.05.2017, пятница

* 08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 10:00 Судак – Объявление результатов конкурса «Предприниматель года», концертная программа (конференц-зал, ул. Ленина, 85 а)

* 10:00 Севастополь – Городской конкурс профессионального мастерства «Севастопольские мастера 2017» в номинации «Машинист-тракторист сельскохозяйственного производства» (поселок Сахарная Головка, ООО «Севастопольский», ул. Передовая,13)

* 10:00 Симферополь – Выставка образцов специальной техники ко Дню пограничника (площадь им. Ленина)

* 10:00 Севастополь – Рабочее совещание Заместителя председателя Законодательного собрания Александра Кулагина (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 10:00 Евпатория – Открытый Республиканский турнир по дзюдо (Дворец спорта, пр-т. Победы, 11)

* 10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

* 10:30 Симферополь – Открытие выставки образцов вооружения, формы одежды и фотовыставки об истории охраны границы Крымского полуострова (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т. Кирова, 17)

* 11:00 Симферополь – Торжественное собрание, посвященное Дню пограничника (Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, пр-т. Кирова, 17)

* 11:00 Симферополь – Видеомост «Москва – Симферополь», приуроченный к началу 27 мая священного для мусульман месяца Рамадан (ул. Севастопольская, 8)

* 14:00 Севастополь – Заседание конкурсной комиссии по проведению конкурсов на замещение вакантных должностей (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 16:00 Севастополь – Заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 17:00 Партенит – Отчетно-перевыборная конференция ТОС «Партенит» (ул.Парковая, 1)

Крым. Другие новости 25.05.17

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