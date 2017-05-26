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Публикации за 27.05.17

27 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.05.2017, суббота

  • 09:00 Судак – Городская спартакиада предпринимателей (стадион школы №2, ул. Яблоневая, 10)
  • 09:00 Севастополь – Массовые соревнования по спортивному ориентированию, посвященные Всемирному дню ориентирования (парк Победы)
  • 10:00 Ялта – Футбольный турнир на Кубок партии «Единая Россия» (стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)
  • 10:00 Симферополь – Начало соревнований «Гонка героев» (село Заречное, полигон «Ангарский»)
  • 11:00 Симферополь – II этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди муниципальных служащих города (стадион «Локомотив», ул. Пушкина, 46)
  • 15:00 Севастополь – Ярмарка талантов и ремесел «Славница», посвященная Дню славянской письменности и культуры (площадь Нахимова)
  • 18:00 Судак – Фольклорная пенья участников Crimea Tango Marathon 2017 (городская набережная)

Крым. Другие новости 26.05.17

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