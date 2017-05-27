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Публикации за 28.05.17

28 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.05.2017, воскресенье

  • 09:00 Феодосия – Открытие фестиваля «Жемчужина Черного моря» (Феодосийский городской Дом культуры, пр-т. Айвазовского, 7)
  • 10:00 Севастополь – Велосипедный фестиваль «ВелоПобеда» (площадь Нахимова)
  • 10:00 Евпатория – Первенство города по технике водного туризма (набережная им. Терешковой)
  • 10:00 Симферополь – Старт велопарада в рамках Всероссийского единого велодня (площадь Ленина)
  • 10:00 Керчь – Открытие памятника Великой Отечественной войны – Памятного знака «Трактор-тягач ЧТЗ С-60 «Сталинец» (пос. Аджимушкай, Мемориальный комплекс героям Аджимушкая)
  • 10:30 Симферополь – Городской патриотический слет молодежи и студентов и военно-спортивная игра «Патриот» (парк им. Гагарина, у мемориала «Вечный огонь»)
  • 11:00 Старый Крым – Открытие слета романтиков «Соранг» (Доме-музей К. Г. Паустовского, ул. К. Либкнехта, 31)
  • 11:00 Саки – Фестиваль пляжных игр и водных видов спорта «Жёлтый батискаф» (санаторий «Полтава-Крым, ул. Морская, 8)
  • 11:00 Севастополь – Концертная программа «Славянские напевы» в рамках празднования Дня славянской письменности и культуры (площадь Нахимова)
  • 12:00 Симферополь – Открытие фестиваля «Скифские игры на Неаполе Скифском» (музей-заповедник «Неаполь Скифский», ул. Археологическая, 1)
  • 12:00 Ялта – Торжественная церемония награждения победителей и участников турнира на Кубок партии «Единая Россия» (стадион «Авангард», ул. Бирюкова, 2 а)
  • 13:00 Севастополь – Праздник «Планета детства», посвященный Дню защиты детей (эстрада Приморского бульвара)
  • 14:00 Севастополь – Финал регионального этапа Всекрымского конкурса «Семейный очаг» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)
  • 15:30 Ялта – Открытие Кубка Ялтинского рыболовного клуба «Ялтинский прибой 2017» (нижняя набережная)
  • 17:00 Евпатория – Старт велопарада в рамках Всероссийского велодня (Дворец спорта, пр-т. Победы, 11)
  • 18:00 Коктебель – Праздничный вечер, посвященный 140-летию Максимилиана Волошина (Дом-музей Волошина, ул. Морская, 43)

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