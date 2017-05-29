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Публикации за 29.05.17

29 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.05.2017, понедельник

* 14:00 Симферополь – Награждение победителей республиканских этапов Всероссийских конкурсов «Учитель года России-2017», «Воспитатель года России-2017», «Педагог-психолог России-2017» (зал №2, Совет министров, пр-т. Кирова, 13)

* 16:00 Симферополь – Встреча Крымского молодежного дискуссионного клуба с главой Крыма Сергеем Аксёновым (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 16:00 Севастополь – Расширенное заседание фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Севастополя с участием директора департамента здравоохранения, руководителя Территориального фонда ОМС, Общественной палаты города и профсоюзных организаций.(каб. 13, ул. Ленина, 3)

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