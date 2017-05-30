30 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 30.05.17

30.05.2017, вторник

10:00 Севастополь – Пленарное заседание сессии Законодательного собрания Севастополя (зал заседаний, ул. Ленина, 3)

10:00 Феодосия – Пленарное заседание сессии Феодосийского городского совета (ул. Земская, 4)

11:00 Гурзуф – Торжественное открытие пятых Крымско-Московских архивно-краеведческих чтений (Центр культуры, ул. Артековская, 12)

11:00 Симферополь – Публичные слушания по внесению изменений в программу комплексного социально-экономического развития Симферополя до 2020 года (малый зал, ул. Толстого, 15)

11:00 Севастополь – Рабочее совещание о проблемах реализации мероприятий федеральной целевой программы «Социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 года» (большой зал, ул. Ленина, 2)

13:00 Судак – Выездное заседание Совета министров Крыма (конференц-зал пансионата «Крымская весна», ул. Приморская, 46)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергея Пузыревского и руководителя Крымского управления ФАС России Тимофея Кураева о развитии антимонопольного и тарифного регулирования в России (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Совет по информатизации Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

14:00 Симферополь – Вернисаж художественной выставки «Грани таланта художника Татьяны Шевченко» (Крымская республиканская универсальная научная библиотека им. Франко, ул. Набережнаяим. 60-летия СССР, 29 а)

14:00 Севастополь – Заседание комиссии при департаменте труда и социальной защиты населения по присвоению звания «Ветеран труда» (ул. Руднева, 40)

15:00 Севастополь – Пресс-конференция, посвященная проведению IV Севастопольского благотворительного офицерского бала (Русский драматический театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

15:00 Алушта – Празднование 55-летия Алуштинского литературно-мемориального музея С.Н.Сергеева-Ценского (ул. Сергеева-Ценского 5)

16:00 Евпатория – Торжественное открытие детско-юношеского турнира по синхронному плаванию «Евпатория OPEN» (Центр спорта «Эволюция», ул. Аллея Дружбы, 1)

Крым. Другие новости 29.05.17

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