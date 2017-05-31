31 мая ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

Публикации за 31.05.17

31.05.2017, среда

10:00 Алушта – Открытие доски почета к 115-й годовщине со дня основания города (пл. Советская)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

11:00 Симферополь – Акция и пресс-конференция, посвященная Международному дню без табака (Центр медицинской профилактики, ул. Пушкина, 3)

13:00 Евпатория – Презентация проекта «Оживший классик» и празднование 30-летия со дня основания Международного центра театрального искусства «Золотой ключик» (ул. Бартенева 1-5)

13:00 Евпатория – Открытый традиционный турнир по художественной гимнастике имени Эмилии Камыниной (центр спорта «Эволюция», ул. Аллея Дружбы, 1)

15:00 Севастополь – Презентация мультимедийной книги по итогам городского конкурса чтецов «Есть у Родины начало, нет у Родины конца» (центральная городская библиотека им. Толстого, ул. Ленина, 51)

15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

19:00 Севастополь – Торжественное закрытие XXVI Международного кинофестиваля «Золотой Витязь» (Русский драматический театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

Крым. Другие новости 30.05.17

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