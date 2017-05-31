01 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

01.06.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:00 Севастополь – Праздник «Волшебная страна детства» (ДК «Севастопольский», ул. Тимирязева, 13)

* 09:00 Феодосия – Интерактивная акция «Свиток мира» – роспись 20-метрового холста, посвященного 200-летию И.К. Айвазовского (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

* 09:30 Севастополь – Мероприятия к Международному дню защиты детей (культурно-информационный центр, ул. П.Корчагина, 1)

* 10:00 Симферополь – Очередная сессия Симферопольского городского совета (большой залул, Толстого, 15)

* 10:00 Симферополь – Глава Крыма Сергей Аксёнов посетит «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»(ул. Луговая, 6)

* 10:00 Севастополь – Открытие первого крымского фестиваля мороженого (эко-парк «Лукоморье», пр-т. Победы)

* 10:00 Ялта – Открытие «Парада дошколят-2017» (городская набережная)

* 10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 10:00 Феодосия – «Фотосушка», посвящённая Дню защиты детей (аллея перед музеем Цветаевых, ул. В. Коробкова, 13)

* 10:30 Евпатория – Уличный праздник чтения для детей и родителей ко Дню защиты детей (набережная им. Терешковой, детская площадка)

* 11:00 Севастополь – Детский праздник «Вот оно какое, наше лето» (концертный комплекс «Корабел», ул. Рабочая, 2)

* 13:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате видеомоста «Москва – Симферополь» уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Татьяны Москальковой (ул. Севастопольская, 8)

* 13:00 Симферополь – Акция при поддержке ГИБДД «Безопасное лето 2017», приуроченная ко Дню защиты детей и началу летних каникул (Детский парк, пр-т. Кирова, 51)

* 16:00 Симферополь – Открытие выставки «Мой Симферополь» детской художественной школы в преддверии празднования 233-го дня рождения города (холл второго этажа Центрального музея Тавриды, ул. Гоголя, 14)

* 17:00 Евпатория – Праздник ко Дню защиты детей «Волшебный мир детства» (Детский парк аттракционов, ул. Токарева, 43)

* 18:30 Севастополь – Открытие фестиваля «Сказочное королевство» (Севастопольский театр юного зрителя, ул. Гагарина, 16)

Крым. Другие новости 31.05.17

И снова Беня: СБУ согласовала продажу «дочки» Внешэкономбанка на Украине. / Севастополь снова занялся решением проблемы водного коллапса. / Ходите пешком: крымским муниципалитетам автостанции не нужны. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»