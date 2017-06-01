02 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастполь

02.06.2017, пятница

08:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:00 Севастополь – Фестиваль по сезонному трудоустройству молодежи (СевГУ, ул. Университетская, 33)

10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция министра экологии и природных ресурсов Крыма Геннадия Нараева, приуроченная ко Всемирному дню охраны окружающей среды и Дню эколога (ул. Севастопольская, 8)

10:00 Алушта – Совещание на тему «Актуальные вопросы ЖКХ: правоприменительная практика и законодательные перспективы» (конференц-зал, Porto Mare Park-Hotel, ул. Перекопская, 20/2)

11:00 Симферополь – Финал городского конкурса чтецов «Мой город – самый лучший на земле!» среди детских библиотек Симферополя (парк им. Тренева)

11:30 Евпатория – Заседание президиума Молодежного общественного совета (пр-д. А.Ахматовой, 28)

14:00 Симферополь – Открытие выставки «Приглашает «ЯнтаРА» (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

14:00 Симферополь – Презентация книги Дмитрия Тарасенко «Почетный гражданин. Повесть о жизни Николая Николаевича Смирнова» (Центральная городская библиотека им. Пушкина, просп. А. Невского, ½)

15:00 Симферополь – Финал Кубка главы администрации города Симферополя по футболу среди общеобразовательных учреждений города (ул. Пушкина, 46, стадион «Локомотив»)

17:00 Севастополь – Концерт Народного ансамбля «Галатея», образцового ансамбля «Импульс» (эстрада Приморского бульвара)

Крым. Другие новости 01.06.17

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