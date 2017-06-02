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Крым

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03 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

03.06.2017, суббота

* 09:00 Белогорск – Праздник крымских греков Панаир (село Чернополье, церковь Константина и Елены)

* 10:00 Севастополь – Праздничные мероприятия, посвященные 60-летию Балаклавского района (АО «Балаклавское рудоуправление имени А.М.Горького», ул. Новикова, 12)

* 11:00 Симферополь – Встреча с призерами и победителями муниципального этапа республиканского фестиваля «Крымский вальс» и муниципального конкурса «Я-кадет» (возле скульптурной композиции «Три грации», парк им. Ю. Гагарина)

* 11:00 Симферополь – Городские соревнования «II Симферопольская регата»

* 12:00 Симферополь – Открытие арт-форума «Наши дети» (торгово-развлекательный комплекс «Центрум», ул. Севастопольская, 62)

* 13:00 Симферополь – Детская концертная программа «С днем рождения, любимый город» (пл. им. Ленина)

* 16:00 Симферополь – Концертная программа «Поющая столица» (пл. им. Ленина)

* 17:00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Симферополя Геннадия Бахарева и рок-музыканта Вячеслава Бутусова, приуроченная ко Дню города, который отмечается в Симферополе 4 июня (ул. Севастопольская, 8)

* 18:00 Симферополь – Открытый турнир «Богатырь Крыма» (перекресток ул. Пушкина и ул. Горького)

Крым. Другие новости 02.06.17

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