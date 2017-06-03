04 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

04.06.2017, воскресенье

* 10:00 Севастополь – Фестиваль детской робототехники в рамках молодежного проекта «Популяризация робототехники и программирования в школах» (СевГУ, ул. Университетская, 33)

* 11:00 Симферополь – Старт гонок на каяках по реке Салгир (ул. Воровского, 22)

* 11:00 Севастополь – Открытие культурно-патриотического фестиваля «Исторический бульвар» (памятник Ушакову, Исторический бульвар)

* 11:00 Севастополь – Праздничное мероприятие, посвященною Дню защиты детей «Планета детства» (эстрада Приморского бульвара)

* 13:00 Симферополь – Тематический концерт, посвященный 25-летию Республики Ингушетия (Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14)

* 18:00 Симферополь – Торжественное шествие, посвященное Дню города Симферополя (площадь Куйбышева – проспект Кирова – площадь им. Ленина).

* 18:00 Севастополь – Концерт народного ансамбля «Ремикс» и образцового ансамбля танца «Дефи-Данс» в честь Дня города (эстрада Приморского бульвара)

* 19:00 Симферополь – Праздничный концерт, посвященный Дню города Симферополя (пл. им. Ленина)

* 19:00 Севастополь – Концертная программа «Росконцерт» (пл. Нахимова)

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