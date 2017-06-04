05 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

05.06.2017, понедельник

* 09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:00 Севастополь – Турнир по мини-футболу среди молодёжных трудовых коллективов (стадион им. 200-летия Севастополя)

* 10:00 Симферополь – Торжественное собрание представителей общественности и гостей международного фестиваля «Великое русское слово», посвященного 218-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина и международному Дню русского языка (памяник Пушкину, ул. Пушкина, 15)

* 11:00 Севастополь – Экспонирование выставок: «Синестезия. Там, где ярко», «Графика севастопольских художников», «Местобытие. Крым» (музей им. Крошицкого, пр-т Нахимова, 9)

* 11:00 Евпатория – Уличная акция чтения пушкинских стихов «Классик-стрит» в рамках фестиваля «Великое русское слово» (площадь перед центральной городской библиотекой им. А.С. Пушкина, проезд А.Ахматовой, 23)

* 11:30 Симферополь – Открытие представительства Санкт-Петербурга в Республике Крым (ул. Киевская, 159 а)

* 12:00 Севастополь – Торжественное мероприятие, посвящённое Дню эколога (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

* 13:00 Ялта – Открытие выставки декоративно-прикладного искусства (набережная Ялты)

* 15:00 Ялта – Открытие фестиваля детских коллективов народного творчества «Русский сувенир» (набережная Ялты)

* 16:30 Ялта – Концертная программа «Крым собирает друзей» (набережная Ялты)

* 18:00 Ялта – Торжественное открытие XI Международного фестиваля «Великое русское слово» (Киноконцертный комплекс «Юбилейный»)

Крым. Другие новости 04.06.17

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