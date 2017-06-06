06 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

06.06.2017, вторник

* 10:00 Севастополь – Открытие международной научной конференции «Исторические, культурные, межнациональные и религиозные связи Крыма с Сирией и государствами Ближнего Востока» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

* 10:00 Севастополь – Литературная викторина «Сказок пушкинских страницы» к Пушкинскому дню в России (библиотека культурно-информационного центра, ул. П. Корчагина, 1)

* 10:00 Феодосия – Пушкинский праздник поэзии совместно с Союзом русских писателей Восточного Крыма (Пушкинский сквер)

* 11:00 Ялта – III Международный Ливадийский форум (Ливадийский дворец-музей, ул. Батурина, 44 а)

* 11:00 Гурзуф – Праздник поэзии и музыки, посвященный 218-й годовщине со дня рождения А.С. Пушкина (музей Пушкина, ул. Набережная, 1)

* 11:00 Евпатория – Пушкинский праздник «Как вечно пушкинское Слово» в рамках фестиваля «Великое русское слово» (центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, проезд А.Ахматовой, 23)

* 14:00 Симферополь – Открытие фотовыставки достопримечательностей Санкт-Петербурга (музей истории Симферополя, ул. Пушкина, 17)

* 15:00 Севастополь – Всероссийские соревнования класса «А» по боксу (МО ЦСКА, пл. Нахимова, 2)

* 16:00 Симферополь – Открытие экспозиции «Донские казаки – защитники Отечества» (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

* 16:00 Севастополь – Очередное пленарное заседание сессии Законодательного собрания Севастополя (ул. Ленина, 3)

* 17:00 Евпатория – Заседание Молодежного общественного совета (пр-т. Ленина, 2)

* 17:00 Севастополь – II этап Гала-концерта и церемония награждения победителей городского конкурса детского и юношеского творчества «Вдохновение» (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

Крым. Другие новости 05.06.17

Красавица и динозавр: в НБС покажут древних рептилий и уникальные цветы. / На Украине националисты захватили православный храм. / ЕС уже грозит Украине отменить безвиз. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»