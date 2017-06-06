07 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

07.06.2017, среда

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 10:00 Севастополь – Межрегиональный турнир по художественной гимнастике памяти заслуженного тренера и основателя художественной гимнастики Г.М.Громович (ул. Симферопольская, 22)

* 10:00 Феодосия – Концерт к Международному Дню балалайки «Ох и чудо, балалайка!» (Феодосийская детская музыкальная школа №2, ул. Федько, 22)

* 11:00 Симферополь – Торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника (Государственный академический музыкальный театр Крыма, пр-т. Кирова, 17)

* 11:00 Ялта – Экологический квест в рамках Года экологии в России (парк Ливадийского дворца-музея, ул. Батурина, 44 а)

* 14:00 Симферополь – Презентация документального фильма «Крымчаки: история, культура и современность» (Крымский этнографический музей, ул. Пушкина, 18)

* 16:00 Симферополь – Расширенное заседание утвержденных 2/3 нового состава Общественной палаты Республики Крым для утверждения оставшейся трети членов ОП РК (каб. 609, ул. К.Маркса, 18)

Крым. Другие новости 06.06.17

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