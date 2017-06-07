08 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

08.06.2017, четверг

* 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 09:00 Севастополь – День открытых дверей Центра занятости «Благородная профессия социального работника» (Центр занятости населения, ул. Руднева, 40)

* 10:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 10:30 Феодосия – Открытие экологического фестиваля «Весёлое лето-2017» (Феодосийская детская музыкальная школа №2, ул. Федько, 22)

* 11:00 Алушта – Ежегодный республиканский бизнес-форум «Достижения предпринимательства Республики Крым» (гостиничный комплекс «Riviera Sunrise Resort & SPA», ул. Ленина, 2)

* 11:00 Симферополь – Пресс-конференция о ходе летней детской оздоровительной кампании руководителя управления Роспотребнадзора Натальи Пеньковской, первого замминистра образования Натальи Журбы и замначальника главка МЧС России Максима Грамотного (ул. Севастопольская, 8)

* 11:00 Евпатория – Вручение паспортов молодым гражданам РФ ко Дню России (пр-т. Ленина, 2)

* 11:00 Севастополь – Торжественное вручение паспортов граждан РФ 25-ти юным жителям Севастополя, посвящённое празднованию Дня России (Мемориал в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг, пл. Нахимова)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних (Центр социальной помощи семье и детям, ул. Н. Музыки, 30)

* 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (каб. 429, ул. Карла Маркса, 18)

* 17:00 Севастополь – Заседание молодёжного парламента при Законодательном собрании Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

Крым. Другие новости 07.06.17

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