09 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

09.06.2017, пятница

07:00 Симферополь – Молебен с акафистом у мощей Святителя Луки и освещение медицинских халатов (Свято-Троицкий женский монастырь, ул. Одесская, 12)

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:00 Симферополь – Встреча с делегатами X Дипломатического семинара, победителями конкурса МИД РФ и представителями Совета молодых депутатов при председателе Государственного совета Крыма (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Городской конкурс на лучший танцевальный флешмоб «Вместе мы – большая сила, вместе – мы страна Россия!» (Приморский бульвар, возле памятного знака морякам эскадры ЧФ)

10:00 Симферополь – Торжественная церемония награждения, приуроченная ко Дню России, с участием председателя Государственного совета Крыма Владимира Константинова (каб. 609, ул. Карла Маркса, 18)

12:00 Ялта – Торжественное открытие коллекционной выставки роз и выставки «Динозавры в Крыму» (Никитский ботанический сад, Никитский спуск, 52)

12:00 Евпатория – Открытие форума туристских маршрутов и экскурсионных программ (площадь у Гезлевских ворот)

12:00 Севастополь – Городское торжественное собрание и праздничный концерт, посвящённые празднованию Дня России и 234-й годовщины со дня основания Севастополя (театр им. Луначарского, пр-т. Нахимова, 6)

14:00 Евпатория – Пленарное заседание «Развитие этнографического туризма в Крыму: реалии и перспективы» (этно-ресторан «Джеваль», ул. Караева 10)

14:00 Феодосия – Выставка художников Республики Татарстан «Ко Дню России» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11).

14:00 Ялта – Круглый стол «Имиджевое продвижение Крыма в средствах массовой информации» (бутик-отель «Villa Sofia», набережная им. Ленина, 31)

15:00 Симферополь – Встреча представителей министерства здравоохранения Крыма с журналистами по вопросам взаимодействия (Центр медицинской профилактики, ул. Пушкина, 3)

19:00 Севастополь – Торжественный финиш автопробега «ЭКОЛОГиЯ», концертная программа (пл. Нахимова)

21:00 Керчь – Торжественная церемония открытия XIX фестиваля «Боспорские агоны» (гора Митридат, городище Пантикапей, ул. Н. Рыбакова, 43а)

Крым. Другие новости 08.06.17

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