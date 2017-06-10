10 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

10.06.2017, суббота

10:00 Симферополь – Фестиваль по стритболу ко дню России (пересечение улиц Горького и Пушкина)

10:00 Алушта – Церемония открытия летних ежегодных соревнований любительского массового спорта «Ростех – Российские корпоративные игры» с участием главы Крыма Сергея Аксёнова (Тренировочный центр спортивной подготовки сборных команд России «Крымский», ул. Перекопская, 9)

11:00 Феодосия – Турнир «Чемпионат Южного федерального округа» по спортивной дисциплине «Регби-пляжное» (пляж «Санта-Круз-115км»)

11:00 пгт Октябрьское – Соревнования по дрэг-рейсингу «Кубок Крыма-2017» (взлетная полоса бывшего военного аэродрома)

13:00 Севастополь – IV Ежегодные Всероссийские соревнования по самбо, посвящённые Дню России (спорткомплекс культурно-информационного центра, ул. П.Корчагина,1 а)

14:00 Симферополь – Шествие военных оркестров – участников фестиваля из Симферополя, Севастополя, Феодосии, Краснодара и Ростова (проспект им. Кирова)

15:00 Феодосия – Торжественное открытие персональной выставки Ольги Бреславцевой «Моя земля полна чудес!» (Феодосийский музей А. С. Грина, ул. Галерейная, 10)

16:00 Керчь – Открытие музыкальной страницы XIX международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» (городской культурный центр им. Ю. Богатикова, ул. Свердлова, 6)

17:00 Севастополь – Праздничный концерт «Моя Россия – моя страна», посвящённый Дню России (пр-т. Октябрьской революции, 8)

17:00 Севастополь – Праздничный концерт «Мы все дети твои, Россия» ко Дню России и Дню города (Дворец культуры «Севастопольский», ул. Тимирязева, 23)

18:00 Симферополь – Концерт I крымского фестиваля фламенко «Romancero gitano» (концертный зал музыкального училища им. П.И. Чайковского, ул. Набережная, 31)

18:00 Севастополь – Праздничный концерт ко Дню города и Дню России (Малахов курган)

20:00 Феодосия – Открытие и концертная программа фестиваля военных оркестров (Привокзальная площадь)

Крым. Другие новости 09.06.17

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