11 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

11.06.2017, воскресенье

09:00 Севастополь – Марафонский заплыв на 10 км, посвящённый Дню России (пляж Адмиральская бухта – мыс Хрустальный)

09:00 Севастополь – Выставка автомобилей, мотоциклов, автозвука (пл. Нахимова)

10:00 Алушта – Открытие первого Международного медиафорума «Открытый Крым: своими глазами» (курортный комплекс «Море», ул. Набережная, 25)

11:00 Симферополь – Второй «Пикник Добра» (Гагаринский парк)

11:00 Севастополь – Акция «Моя Родина – Россия» (летняя площадка центральной городской библиотеки им. Л.Н.Толстого)

15:00 Феодосия – Открытие выставки Союза художников Татарстана «К 200-летию со дня рождения И.К. Айвазовского» (Феодосийская картинная галерея им. Айвазовского, ул. Галерейная, 2)

15:00 Керчь – Фестиваль хоровой музыки «Ты живи, моя Россия» (Дом культуры «Корабел», ул. Орджоникидзе, 88)

15:00 Феодосия – Парад военных оркестров и плац-концерт (Привокзальная площадь)

17:00 Севастополь – Выступление оркестра русских народных инструментов «Жемчужина России» (пл. Нахимова)

17:00 Севастополь – Торжественная церемония открытия парусной регаты «Кубок Крыма – 2017» (концертная площадка «Ракушка»)

18:00 Севастополь – Праздничный концерт оркестра русских народных инструментов «Садко», приуроченный ко Дню России и Дню города (пр-т. Нахимова, 4)

20:00 Евпатория – Творческий проект «Евпатория – город счастливого детства» студии «Столица» (Театральная площадь)

Крым. Другие новости 09.06.17

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