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13 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.06.2017, вторник

  • 09:00 Севастополь – Награждение победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), городского конкурса «Лучший работодатель», конкурса «Налучший коллективный договор» (ул. Ленина, 2)
  • 11:00 Симферополь – Заседание комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. КарлаМакса, 18)
  • 16:00 Симферополь – Заседание комитета поимущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. КарлаМакса, 18)
  • 16:00 Керчь – Литературная страница XIХ Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны»: презентация поэтического сборника «На крыльях грифона» (Гостиная на Дворянской, ул. Театральная, 36)

Крым. Другие новости 12.06.17

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