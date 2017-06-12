13 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

13.06.2017, вторник

09:00 Севастополь – Награждение победителей регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia), городского конкурса «Лучший работодатель», конкурса «Налучший коллективный договор» (ул. Ленина, 2)

11:00 Симферополь – Заседание комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. КарлаМакса, 18)

16:00 Симферополь – Заседание комитета поимущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. КарлаМакса, 18)

16:00 Керчь – Литературная страница XIХ Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны»: презентация поэтического сборника «На крыльях грифона» (Гостиная на Дворянской, ул. Театральная, 36)

Крым. Другие новости 12.06.17

The Daily Mail: Севастополь – русский город (СКРИН). / Абсурдное скотство в центре Москвы. Политолог Глеб Кузнецов о провокации Алексея Навального. / 12 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

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