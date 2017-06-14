14 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

14.06.2017, среда

10:00 Симферополь – Заседание президиума Государственного совета Крыма (каб. 609, ул. КарлаМаркса, 18)

10:00 Симферополь – Подведение итогов спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений города Симферополя 2016-2017 учебного года (СОШ № 34, ул. Яблочкова, 12)

10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

10:00 Севастополь – Всероссийская конференция по вопросам осуществления закупок, активному использованию института государственного заказа (зал «Адмирал», гостиница «Севастополь», пр-т Нахимова, 8)

10:00 Севастополь – Открытие городской Доски Почёта (пл. Нахимова)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция об изменениях в федеральном законодательстве о выборах председателя Избирательной комиссии Республики Крым Михаила Малышева, заместителя председателя Избирательной комиссии Республики Крым Инны Гузеевой (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция и презентация выставки «Достояние Республики. ФСБ России против «черной археологии» (Центральный музей Тавриды, ул. Гоголя, 14)

12:00 Симферополь – Заседание круглого стола на тему «Взаимодействие предпринимательского сообщества с вузами Республики Крым и ГФЗ Севастополя» (Крымский инженерно-педагогический университет, пер. Учебный, 8)

12:00 Симферополь – Встреча с чемпионом мира по хоккею, обладателем Кубка Гагарина 2017, защитником ХК СКА Егором Яковлевым (холл Ледового дворца, ул. Набережная, 75 в)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Евпатории Андрея Филонова о перспективах развития курорта, о начале туристического сезона, о готовности пляжей (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по городскому хозяйству (каб.13, ул. Ленина, 3)

16:00 Севастополь – Награждение победителей номинаций конкурса «Самый дружный двор» (концертная площадка «Ракушка», Приморский бульвар)

19:00 Севастополь – Концерт «Эстафета Мира!» (пл. Нахимова)

20:30 Керчь – Торжественная церемония закрытия XIX Международного фестиваля античного искусства «Боспорские агоны» (гора Митридат, городище «Пантикапей», ул. Рыбакова, 43а)

Крым. Другие новости 13.06.17

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