15 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.06.2017, четверг

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Открытие фото-выставки «Крым заповедный» (зал прилета терминала «А», аэропорт «Симферополь»)

10:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам (каб. 429, ул. КарлаМаркса, 18)

11:00 Севастополь – Расширенное совещание на тему «Об обучении и эффективности повышения квалификации муниципальных служащих, руководителей муниципальных образований и депутатов внутригородских муниципальных образований на территории города федерального значения Севастополя» (каб. 25, ул. Ленина, 3)

13:00 Севастополь – Заседание промышленного совета Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, приуроченная ко Дню медицинского работника (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Севастополь – Торжественное закрытие Вахты Памяти 2016/2017-го учебного года (пост № 1, пл. Нахимова)

14:00 Севастополь – Расширенное заседание комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

17:00 Севастополь – Заседание Атаманского совета Окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» по вопросам организации и проведения Второго Евразийского казачьего Форума (Дом ветеранов, ул. Ленина, 43)

19:00 Евпатория – Совместный творческий вечер симфонического оркестра Людвигсбурга и творческих коллективов Евпатории «Дружба остается с нами навсегда» (театр им. Пушкина, пл. Театральная)

Крым. Другие новости 14.06.17

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