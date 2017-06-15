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15 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

15.06.2017, четверг

  • 09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 10:00 Симферополь – Открытие фото-выставки «Крым заповедный» (зал прилета терминала «А», аэропорт «Симферополь»)
  • 10:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по аграрной политике, экологии и природным ресурсам (каб. 429, ул. КарлаМаркса, 18)
  • 11:00 Севастополь – Расширенное совещание на тему «Об обучении и эффективности повышения квалификации муниципальных служащих, руководителей муниципальных образований и депутатов внутригородских муниципальных образований на территории города федерального значения Севастополя» (каб. 25, ул. Ленина, 3)
  • 13:00 Севастополь – Заседание промышленного совета Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)
  • 13:00 Симферополь – Пресс-конференция министра здравоохранения Крыма Александра Голенко, приуроченная ко Дню медицинского работника (ул. Севастопольская, 8)
  • 14:00 Севастополь – Торжественное закрытие Вахты Памяти 2016/2017-го учебного года (пост № 1, пл. Нахимова)
  • 14:00 Севастополь – Расширенное заседание комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)
  • 17:00 Севастополь – Заседание Атаманского совета Окружного казачьего общества «Севастопольский казачий округ» по вопросам организации и проведения Второго Евразийского казачьего Форума (Дом ветеранов, ул. Ленина, 43)
  • 19:00 Евпатория – Совместный творческий вечер симфонического оркестра Людвигсбурга и творческих коллективов Евпатории «Дружба остается с нами навсегда» (театр им. Пушкина, пл. Театральная)

Крым. Другие новости 14.06.17

В Крыму выставили напоказ добычу черных археологов. / Чиновников, не желающих тратить деньги, накажут. / В Евпатории появится уникальный термальный курорт.

© 2017, РИА «Новый День»

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