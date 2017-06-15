16 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

16.06.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция, приуроченная к открытию Древлехранилища (музея) памяти семьи императора Николая II в Крыму. (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Севастополь – Круглый стол «Новый генплан Севастополя: за и против». («Атриум», торговый центр «Муссон», ул. Вакуленчука, 29)

11:00 Симферополь – Рабочее совещание по вопросам сотрудничества учреждений образования и науки Республики Крым, Донецкой и Луганской Народных Республик при поддержке интеграционного комитета «Россия – Донбасс» (каб. 607, ул. Карла Маркса, 18)

11:00 Симферополь – Заседание комитета по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

14:00 Севастополь – Торжественное собрание, посвящённое Дню медицинского работника (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

14:30 Симферополь – Заседание комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

15:00 Симферополь – Пресс-конференция «Музыка объединяет людей» немецкого дирижера Зигфрида Бауэра, музыканта, педагога Вальтрауда Бауэра и главы администрации Евпатории Андрея Филонова (ул. Севастопольская, 8)

15:00 Севастополь – Открытие выставки «Религиозная эмаль Зураба Церетели» (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

16:30 Ялта – Финал конкурса архитектурного безобразия #АнтиКраснов (перед зданием городской администрации Ялты, пл. Советская, 1)

17:30 Алушта – Обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественной территории, включенных в муниципальную подпрограмму «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования городской округ Алушта на 2017 год» (большой зал, пл. Советская, 1)

18:00 Симферополь – Встреча с главным редактором «Альманаха Тавриды» Натальей Гук и презентация книги «Вышивальщица мечты» (Бардовский клуб «Таласса», ул. Дыбенко, 12)

18:00 Севастополь – Торжественное открытие музыкально-литературного фестиваля «Алые паруса» (Михайловская батарея, ул. Громова, 35/1)

Крым. Другие новости 15.06.17

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