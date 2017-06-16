17 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

17.06.2017, суббота

09:00 Симферополь – Открытие спортивного праздника «День здоровья» и соревнований на Кубок председателя Госсовета РК Владимира Константинова (Центр спортивной подготовки сборных команд, ул. Пушкина, 46)

10:00 Севастополь – Музыкально-литературный фестиваль «Алые паруса» (Михайловская батарея, ул. Громова, 35/1)

10:00 Севастополь – Кубок «Голден фиш» по настольному теннису, посвящённый Дню города (ул. Симферопольская, 22)

13:00 Ялта – Презентация трех проектов краеведческого альманаха «Старая Ялта» (читальный зал центральной городской библиотеки им. Чехова, ул. Морская, 8/2)

15:00 Севастополь – Физкультурно-массовое мероприятие «День со смыслом» (Парк Победы, памятник Георгию Победоносцу)

17:00 Алушта – Гала-концерт и награждение победителей XIV Международного фестиваля «Зори Алушты» (центральная набережная)

19:00 Севастополь – Выступление Центрального военного оркестра министерства обороны РФ и специального гостя Мари Карне в рамках фестиваля военных оркестров (эстрада «Ракушка», Приморская набережная)

19:30 Евпатория – Открытие республиканского фестиваля армянской культуры (Театральная площадь)

Крым. Другие новости 16.06.17

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