18 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

18.06.2017, воскресенье

11:00 Севастополь – 15-й городской фестиваль народной песни и частушки «Играй, гармонь!» (клуб поселка Первомайка, ул. Разъездная, 1 б)

17:00 Евпатория – Концертная программа муниципального ансамбля донских армян «Ани» (ул. Караимская)

18:00 Севастополь – Концерт скрипичной музыки (Дом культуры «Севастопольский», поселок Сахарная Головка, ул. Тимирязева, 13)

18:00 Севастополь – Закрытие музыкально-литературного фестиваля «Алые паруса» (Михайловская батарея, ул. Громова, 35/1)

19:00 Севастополь – Выступление Военного оркестра Черноморского флота, группы «Александров-парк» Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. Александрова, Оркестра Фонда поддержки культуры и искусства им. Лундстрема в рамках фестиваля военных оркестров. (эстрада «Ракушка», Приморская набережная)

Крым. Другие новости 17.06.17

17 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Куница не пройдет. «Новый День» дожал министра туризма Крыма. / Руководство Севастополя обвинили в провокации и формировании пятой колонны. Читать дальше

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