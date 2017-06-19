19 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

19.06.2017, понедельник

09:00 Севастополь – Аппаратное совещание врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова (большой зал, ул. Ленина, 2)

09:30 Севастополь – Профориентационный семинар для безработных «Познай себя» (ул. Руднева, 40)

14:00 Симферополь – Заседание комитета по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике (каб. 322, ул. К. Маркса, 18)

14:00 Симферополь – Заседание комитета по законодательству (каб. 429, ул. К. Маркса, 18)

14:30 Симферополь – Заключительное пленарное заседание Общественной палаты Крыма первого состава (каб. 609, ул. К. Маркса, 18)

16:00 Севастополь – Расширенное заседание фракции «ЕдинаяРоссия» с обсуждением исполнения бюджета Севастополя (каб 13, ул. Ленина, 3)

16:00 Севастополь – Открытие выставки «Крымские берега», посвященной юбилеям художников М. А. Волошина и К. Ф. Богаевского (музей им. М.П. Крошицкого, пр-т. Нахимова, 9)

Крым. Другие новости 18.06.17

Погода портится: в Крыму объявлено штормовое предупреждение. / На юго-востоке Крыма пронесся смерч. / 18 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. Читать дальше

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