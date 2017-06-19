20 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

20.06.2017, вторник

* 10:00 Симферополь – Заседание Совета министров Крыма (зал заседаний, пр-т. Кирова, 13. Прямую трансляцию будет осуществлять ТК «Первый Крымский»)

* 10:00 Севастополь – Пленарное заседание сессии Законодательного собрания Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

* 12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 14:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по вопросам государственного строительства и местного самоуправления (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 14:00 Евпатория – Заседание совета Общественной палаты (проезд А.Ахматовой, 28)

* 15:00 Севастополь – Совещание по вопросу о формировании и предоставлении земельных участков под объекты федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 г.» (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 16:00 Симферополь – Пресс-конференция главы администрации Ялты Андрея Ростенко о начале курортного сезона, благоустройстве города и развитии инфраструктуры (ул. Севастопольская, 8)

* 19:00 Севастополь – Открытие X-го Международного фестиваля малых театральных форм «Zакрытый ПокаZ – X» (культурно-информационный центр, ул. П. Корчагина, 1)

Крым. Другие новости 19.06.17

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