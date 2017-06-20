21 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

21.06.2017, среда

* 09:30 Симферополь – Пресс-конференция министра образования, науки и молодежи Крыма Натальи Гончаровой, посвященная предварительным итогам основного периода Государственной итоговой аттестации (ул. Севастопольская, 8)

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 11:00 Симферополь – Заседание «круглого стола» по вопросам строительства Мемориального комплекса «Концлагерь «Красный» (Симферопольский район, село Мирное, ул. Белова, 44)

* 11:00 Севастополь – Рабочее заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 12:00 Севастополь – Круглый стол Молодежного парламента «О роли ООН в современном мире» (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 14:00 Севастополь – Совещание по обеспечению правопорядка в Севастополе (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Севастополь – Встреча с Екатериной Мазуровой, мамой тройни, по поводу препятствий в получении 4-х комнатной квартиры площадью 130 кв.м, подаренной властями в сентябре 2014 года (офис общественной организации «Севастопольские мамы», ул. Щербака 2)

* 15:30 Севастополь – Заседание антинаркотической комиссии (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:30 Севастополь – Литературно-музыкальный вечер украинского национально-культурного общества Севастополя, посвященный народному празднику Ивана Купала (пл. Восставших, 6)

* 16:00 Севастополь – Час Памяти «А завтра была война» (Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.)

* 16:00 Феодосия – Открытие XI Крымкона «Фанданго» (Международного фестиваля фантастики) (Литературно-мемориальный музей А.С. Грина, ул. Галерейная, 10)

* 19:00 Севастополь – Городская акция «Цветок жизни», посвященная памяти представителей разных национальностей, павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.)

Крым. Другие новости 20.06.17

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