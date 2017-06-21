22 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

22.06.2017, четверг

03:30 Севастополь – Акция «Свеча памяти» к 76-летию начала Великой Отечественной войны (памятник первым жертвам Великой Отечественной войны, ул. Нефедова)

08:30 Севастополь – Музыкально-поэтическая композиция «Мы помним» (памятник Героям-подводникам)

09:00 Симферополь – Церемония возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата с участием главы Крыма Сергеч Аксёнова (парк им. Гагарина)

09:00 Севастополь – Шлюпочный поход, посвященный 76-ой годовщине начала Великой Отечественной войны, с возложением цветов на воду в местах гибели кораблей (Пристань-причал 67 ЧФ РФ)

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 3)

10:00 Евпатория – Траурный митинг, приуроченный ко Дню начала Великой Отечественной войны (Мемориал «Красная горка»)

10:00 Феодосия – Траурный митинг, приуроченный годовщине начала Великой Отечественной войны (мемориал «Вечный огонь»)

10:00 Севастополь – Возложение венка и цветов к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя 1941-1942 гг. ко Дню памяти и скорби (Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг.)

10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. № 25, ул. Ленина, 3)

10:00 Судак – Заседание сессии Судакского городского совета (ул. Ленина, 75 а)

11:00 Старый Крым – День памяти и скорби «Лишь время начертало дату», посвящённый 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны и возложение цветов к Обелиску Славы (Литературно-художественный музей, ул. Свободы, 17)

11:00 Симферополь – Пресс-конференция первого замминистра спорта Крыма Олега Голинач, приуроченная к Международному олимпийскому дню (ул. Севастопольская, 8)

11:00 Севастополь – Торжественный митинг и церемония захоронения останков советских воинов, погибших в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. (село Оборонное, Братское кладбище воинов Приморской армии)

12:00 Симферополь – Презентация совместного проекта президентской библиотеки им. Ельцина и телерадиокомпании «Крым» в формате телемоста на тему: «Великая Отечественная война: новые журналистские расследования» (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

13:00 Симферополь – Пресс-конференция о ситуации на рынке нефтепродуктов в (ул. Севастопольская, 8)

13:00 Симферополь – Акция «Лента Памяти», посвященная Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны (мемориал «Вечный огонь на могиле неизвестного солдата», парк им. Гагарина)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по экономике Законодательного собрания Севастополя (каб. № 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. № 13, ул. Ленина, 3)

16:00 Севастополь – Возложение венков к памятнику Славы воинов 2-ой Гвардейской армии и братской могиле. Концерт-реквием (сквер у памятника Славы воинов 2-ой Гвардейской армии, Северная сторона)

19:00 Севастополь – Концерт-реквием «Никто не забыт,ничто не забыто» (Летняя эстрада Приморского бульвара)

19:00 Ялта – Акция «Свеча памяти» (городская набережная, площадь у памятника Ленину)

20:00 Евпатория – Всероссийская акция «Свеча памяти» ко Дню начала Великой Отечественной войны (Театральная площадь)

20:30 Севастополь – Акция «Звезда Памяти» (Мемориал героической обороны Севастополя 1941-1942 гг)

Крым. Другие новости 21.06.17

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