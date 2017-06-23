23 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

23.06.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Керчь – Пленарное заседание сессии Керченского городского совета (каб. 101, ул. Кирова, 17)

10:00 Ялта – Открытие фотовыставки «Дети императора Николая II» (Ливадийский дворец-музей, пгт Ливадия, ул. Батурина, 44 а)

11:00 Симферополь – Открытие экспозиции, посвященной 50-летию Симферопольского высшего военно-политического строительного училища (Музей истории города Симферополя, ул. Пушкина, 17)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция, приуроченная к Международному дню борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом, замминистра здравоохранения Крыма Антона Шаклунова и завдиспансером Крымского научно-практического центра наркологии Андрея Мандыбура (ул. Севастопольская, 8).

13:00 Феодосия – Презентация выставки «По ком звонит колокол… Войны и вооружённые конфликты XXI века» (Феодосийский музей древностей, пр-т. Айвазовского, 11)

14:00 Севастополь – Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

15:00 Феодосия – Творческая встреча «День феодосийского поэта» (Литературно-мемориальный музей А.С. Грина, ул. Галерейная, 10)

16:00 Симферополь – Общее собрание Межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «НоваяФормация» (конференц-зал №1, гостиница «Москва», ул. Киевская, 2)

16:00 Севастополь – Праздничный концерт с участием молодёжных коллективов ко Дню молодёжи России (Приморский бульвар)

18:00 Евпатория – Торжественное чествование выпускников 11-х классов (Театральная площадь)

18:00 Симферополь – Встреча с российским политологом, публицистом и телеведущим Искандером Хисамовым на тему: «Украина – Крым – Россия: о чем молчат СМИ?» (конференц-зал гостиницы «Москва», ул. Киевская, 2)

18:00 Ялта – Открытие 17-го творческого конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества искусств «Южный экспресс» (верхняя набережная, площадка у фонтана возле зала «Юбилейный»)

Крым. Другие новости 22.06.17

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