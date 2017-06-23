24 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

24.06.2017, суббота

09:00 Евпатория – Торжественная церемония приведения к военной присяге вновь прибывшего пополнения 112 отдельной бригады войск Национальной гвардии России (мемориал «Красная горка»)

09:00 Феодосия – Открытие Международного танцевального форума «Великий шелковый путь-2017» (Концертный зал «Звездный», ул. Генерала Горбачева, 5 а)

09:30 Симферополь – Легкоатлетические забеги в рамках Всероссийского Олимпийского дня, посвящённого XXIII зимним Олимпийским играм 2018 года в городе Пхенчхан (парк им. Гагарина, возле скульптуры «Три грации»)

10:00 Феодосия – Траурное собрание, приуроченное ко Дню памяти жертв депортации армян, болгар и греков (ж/д станция «Айвазовская», ул. Федько)

10:00 Симферополь – Возложение цветов к мемориальному памятнику у границ Ботанического сада КФУ, приуроченное ко Дню памяти жертв депортации из Крыма армян, болгар, греков (пр-т. Вернадского, 2)

12:00 пгт Раздольное – Открытие современной детской спортивной площадки в рамках проекта «Счастливое детство», реализуемого МОО МСП «Новая Формация» (Гагаринский жилой массив)

15:00 Севастополь – Мероприятие, посвященное Всероссийскому Олимпийскому дню (Летняя эстрада Приморского бульвара)

15:00 Алушта – Литературно-музыкальная гостиная ко дню памяти русского православного писателя-гуманиста Ивана Шмелёва (дом-музей Шмелева, ул. Набережная, 2)

15:30 Севастополь – Литературный салон «Херсонесская лира» в Византийском дворике (музей-заповедник «Херсонес Таврический», ул. Древняя, 1)

17:00 Керчь – Торжественное открытие рок-фестиваля «Боспорские врата» (село Героевское, городской пляж)

Крым. Другие новости 23.06.17

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