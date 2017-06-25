25 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

25.06.2017, воскресенье

10:00 Гурзуф – Спортивно-развлекательная программа «Молодое поколение выбирает здоровье» (Гурзуфский стадион, ул. Подвойского)

10:30 Севастополь – Открытие Международного конкурса-фестиваля народной музыки и танца «Самородки – 2017» (Дом офицеров флота, ул. Ленина, 9)

18:00 Севастополь – Праздничный концерт «День балалайки» оркестра русских народных инструментов «Садко» (площадь перед Дворцом детского и юношеского творчества, пр-т. Нахимова, 4)

19:00 Керчь – Закрытие и гала-концерт фестиваля «Потоки танца» (Дворец культуры «Корабел», ул. Орджоникидзе, 88)

Крым. Другие новости 24.06.17

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