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26 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

26.06.2017, понедельник

* 10:00 Евпатория – Старт автопробега ко Дню крымско-татарского флага (микрорайон Исмаил-бей)

* 14:00 Севастополь – Расширенное заседание постоянного комитета по градостроительству и земельным отношениям Законодательного собрания Севастополя по вопросу реконструкции и благоустройства Матросского бульвара (каб. 13, ул. Ленина, 3)

* 17:00 Феодосия – Торжественный концерт ко Дню крымско-татарского флага и в связи с празднованием мусульманского праздника «Ораза байрам» (Привокзальная площадь)

Крым. Другие новости 25.06.17

А Путин не приехал и даже не позвал: в Севастополе не дождались президента РФ. / Президент России рекомендовал руководству «Артека» не приучать детей к вину. / МГБ ЛНР заявило о провокациях СБУ на границе с Крымом.

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