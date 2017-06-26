27 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

27.06.2017, вторник

* 10:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по законодательству и государственному строительству Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 12:00 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по имущественным и земельным отношениям (каб. 322, ул. Карла Маркса, 18)

* 12:00 Севастополь – Праздничная программа, посвящённая Дню Молодёжи России (эко-парк «Лукоморье», пр-т. Победы, 1a)

* 18:00 Евпатория – Молодежное мероприятие «Планета молодых» крымского отделения организации «Миг», молодежный проект «Gefest show» (Площадь у Морского вокзала)

* 19:00 Севастополь – Второй фестиваль творческой молодежи «Молодежь FM», посвященный Всероссийскому дню молодежи (набережная Корнилова, напротив памятного знака Кораблям эскадры)

Крым. Другие новости 26.06.17

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