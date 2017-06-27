28 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

28.06.2017, среда

* 09:30 Симферополь – Открытие выставки муниципального образования Красноперекопский район в Государственном совете Крыма (холл 1-го этажа, ул. Карла Маркса, 18)

* 10:00 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (ул. Н. Музыки, 50)

* 10:30 Симферополь – Заседание сессии Государственного совета Крыма (зал заседаний, ул. Карла Маркса, 18)

* 11:00 Севастополь – Заседание постоянной комиссии по бюджету Законодательного собрания Севастополя (каб. 25, ул. Ленина, 3)

* 12:00 Евпатория – Семинар для многодетных семей на тему «Защита прав многодетных семей Республики Крым» (ул. Некрасова, 45)

* 12:00 Симферополь – Пресс-конференция о проектах Крымской государственной филармонии на курортный сезон (ул. Севастопольская, 8)

* 13:00 Симферополь – Пресс-конференция в формате телемоста «Москва – Симферополь – Санкт-Петербург – Новосибирск – Екатеринбург», посвященная празднованию 8 июля – Дня семьи, любви и верности (Республиканский пресс-центр, ул. Козлова, 45 а)

* 14:00 Севастополь – Заседание рабочей группы по вопросу подготовки кадров для строительных организаций Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 14:30 Симферополь – Заседание комитета Государственного совета Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия (каб. 322., ул. Карла Маркса, 18)

* 15:00 Севастополь – Заседание координационного совета по делам инвалидов при правительстве Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

* 15:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Законодательного собрания Севастополя (каб. 12, ул. Ленина, 3)

* 15:00 Ялта – Открытие выставки «Крымская коллекция Государственного музея истории Санкт-Петербурга» (Ливадийский дворец-музей, ул. Батурина, 44 а)

* 18:00 Севастополь – Выступление участников Международного конкурса-фестиваля «Самородки» (эстрада «Ракушка», Приморский бульвар)

Крым. Другие новости 27.06.17

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