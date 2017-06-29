29 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

29.06.2017, четверг

09:00 Ялта – Осмотр главой Крыма Сергеем Аксёновым плато Ай-Петри, где ранее проводился добровольный демонтаж строений (плато Ай-Петри, смотровая площадка верхней станции канатной дороги)

09:00 Симферополь – Торжественный митинг и возложение цветов к Памятнику партизанам и подпольщикам Крыма, погибшим в годы Великой Отечественной войны (ул. Киевская, 20)

09:00 Севастополь – Заседание правительства Севастополя (большой зал. ул. Ленина, 2)

10:00 Севастополь – Митинг-реквием, посвященный Дню партизан и подпольщиков (кладбище Коммунаров, 5-я Бастионная улица, 8)

10:00 Севастополь – Интерактивное мероприятие для детей «Партизанский подвиг» (мемориальный комплекс «Сапун-гора»)

10:00 Севастополь – Выездной расширенный Совет директоров Территориального фонда обязательного медицинского страхования Южного федерального округа (ул. Парковая, 11)

11:00 Севастополь – Торжественный прием ветеранов и родственников членов подпольной организации (Дом-музей севастопольского подполья, ул. Ревякина, 46)

11:00 Евпатория – Тематический вечер «Народные мстители» ко Дню партизан и подпольщиков (Краеведческий музей)

11:00 Севастополь – Обмен соглашениями о сотрудничестве между Законодательным собранием Севастополя и Ярославской областной думой (каб. 25, ул. Ленина, 3)

12:00 Симферополь – Пресс-конференция о профилактике сердечных заболеваний в летний сезон замминистра здравоохранения Крыма Антона Шаклунова и главного внештатного специалиста –кардиолога минздрава Валерия Садового (ул. Севастопольская, 8)

14:00 Судак – Проведение публичных слушаний по обсуждению изменения разрешенного использования земельных участков или объектов строительства на другой вид использования (конференц-зал, улица Ленина, 85 а)

14:00 Симферополь – Бизнес-встреча в форме стратегической сессии с историком, журналистом, экспертом в сфере туризма и массовых коммуникаций Олегом Мосеевым на тему «Стратегический брендинг и его возможности для развития территории (региона, города, сельской местности) и бизнеса. Новые подходы.» (офис Ассоциации предпринимателей Республики Крым, ул. Б. Хмельницкого, 15)

14:00 Севастополь – «Круглыйстол» по вопросам экономического развития в рамках встречи с делегацией депутатов Ярославской области (каб. 25, ул. Ленина, 3)

14:00 Севастополь – Заседание постоянного комитета по городскому хозяйству Законодательного собрания Севастополя (каб. 13, ул. Ленина, 3)

15:00 Саки – Презентация справочника «Исторические названия населенных пунктов Крыма» депутата Государственной думы Руслана Бальбека (конференц-зал санатория «Сакрополь», ул. Курортная, 14)

16:00 Севастополь – Дни инклюзии в Севастополе. Открытие передвижной выставки «Живопись слепых» и мастер-класс (центральная городская библиотека им. Л. Н. Толстого, ул. Ленина, 51)

Крым. Другие новости 29.06.17

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