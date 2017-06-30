30 июня ожидаются следующие события – Крым, Севастополь

30.06.2017, пятница

08:30 Севастополь – Совещание с руководителями подведомственных предприятий департамента городского хозяйства Севастополя (большой зал, ул. Ленина, 2)

10:00 Симферополь – Пресс-конференция депутата Госдумы РФ Светланы Савченко, директора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяны Умрихиной о проведении историко-культурного фестиваля «Истории достоинства. От Владимира до Владимира» (ул. Севастопольская, 8)

10:00 Севастополь – Совещание по исполнительской дисциплине (ул. Ленина, 2)

10:00 Феодосия – Заседание сессии Феодосийского городского совета (ул. Земская, 4)

10:00 Керчь – Внеочередная сессия Керченского городского совета (каб. 101. ул. Кирова, 17)

10:00 Красногвардейское – Встреча представителей межрегиональной общественной организации малого и среднего предпринимательства «Новая Формация» с заместителем главы администрации Красногвардейского района Василием Грабованом и предпринимателями Красногвардейского района (ул. Энгельса 3)

14:00 Евпатория – Заседание сессии Евпаторийского городского совета (зал заседаний, пр-т. Ленина, 2)

14:00 Севастополь – Торжественное собрание, посвященное 65-летию создания городской инфекционной больницы (центр культуры и искусств, ул. Ленина, 25)

15:00 Севастополь – Региональный этап Всероссийского конкурса, посвященного Дню робототехники (станция юных техников, ул. Горпищенко, 39)

16:00 Симферополь – Заседание комиссии по приему в 1 класс детей, не достигших возраста 6,5 лет (каб. 301, бул. Франко, 25)

16:00 Севастополь – Открытие выставки «Учителя и ученики», посвященной 260-летию Российской академии художеств (музей им. М.П. Крошицкого, пр. Нахимова, 9)

18:00 Симферополь – Празднование Дня Молодежи России (парк им. Гагарина)

Крым. Другие новости 29.06.17

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